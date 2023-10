Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Εμπρησμός οχημάτων σε πυλωτή πολυκατοικίας (εικόνες)

Άγνωστοι πυρπόλησαν όχημα σε πυλωτή πολυκατοικίας, τη νύχτα της Πέμπτης.

Στις φλόγες τυλίχθηκαν οχήματα που ήταν σε πυλωτή πολυκατοικίας στην οδό Βασιλειάδη, στην Τούμπα.

Οι άγνωστοι πυρπόλησαν ένα όχημα, που κάηκε ολοσχερώς και η φωτιά επεκτάθηκε σε ένα δεύτερο αυτοκίνητο και μία μοτοσικλέτα, που επίσης καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Η φωτιά έγινε αντιληπτή από ένοικο του πρώτου ορόφου, ο οποίος και κάλεσε την Πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

