Φθιώτιδα

Λαμία: Συμπλοκές ανηλίκων με συμμετοχή... γονέων

Τι λέει η Αστυνομία για το περιστατικό και ποια άλλη συμπλοκή είχε προηγηθεί στο ίδιο σημείο.

Ένα ακόμη επεισόδιο με συμπλοκή ανηλίκων είχαμε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης στη Λαμία.

Πιο συγκεκριμενα σύμφωνα με το ρεπορτάζ της τοπικής ενημερωτικής ιστοσελίδας LamiaReport, μαθητές που είχαν σχολάσει και κατέβαιναν την οδό Υψηλάντη, δέχτηκαν επίθεση από γονείς.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η συμπλοκή ήταν σύντομη και ότι δράστες είναι γονείς άλλων παιδιών τα οποία στο παρελθόν είχαν δεχτεί επίθεση από τους συγκεκριμένους μαθητές.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Άμεσης Δράσης που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν έναν 16χρονο μαθητή ο οποίος ήταν χτυπημένος στο πρόσωπο.

Πηγή: Lamiareport.gr

