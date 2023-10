Ηράκλειο

Ηράκλειο: Πυροβόλησε τον πατέρα του στο κυνήγι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεαρός πυροβόλησε τον πατέρα του, ενώ κυνηγούσαν σε χωριό του Ηρακλείου.

-

Από δεν θαύμα δεν εκτυλίχθηκε σε τραγωδία η εξόρμηση για κυνήγι ενός πατέρα με τον γιό του σε χωριό της Βιάννου στο Ηράκλειο το πρωί του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr ο 51χρονος πατέρας είχε βγει για κυνήγι μαζί με τον 24χρονο γιό του όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ο γιος πυροβόλησε και τα σκάγια τραυμάτισαν κατά λάθος τον 51χρονο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 51χρονος τραυματίστηκε στα πόδια και στο στήθος και μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ όπου και νοσηλεύεται χωρίς να βρίσκεται η ζωή του σε κίνδυνο.

Την ίδια στιγμή ο 24χρονος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές.

Να σημειωθεί ότι και οι δυο άντρες είχαν μαζί τους όλα τα απαραίτητα νόμιμα έγγραφα για τα κυνηγετικά τους όπλα.

Πηγή: flashnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Πυροβολισμοί έξω από σούπερ-μάρκετ στην Ευκαρπία

Ζεφύρι: Νεκρό παιδί από πυροβολισμούς

Μπάσκετ: Ο ΠΑΟΚ νίκησε άνετα το Μαρούσι