Μυτιλήνη: Προφυλακιστέοι ο τραυματιοφορέας και ο ιδιοκτήτης γραφείου τελετών

Οι δύο άνδρες κατηγορούνται ότι είχαν στήσει φάμπρικα ενημερώνοντας ο μεν με τη σύζυγό του, τον δε για τους ασθενείς που πρόκειται να πεθάνουν- ώστε το γραφείο να αυξήσει την πελατεία του.

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα προφυλακίστηκαν σήμερα μετά από την πολύωρη απολογία τους, ένας 51χρονος τραυματιοφορέας στο νοσοκομείο και ένας 48χρονος ιδιοκτήτης γραφείου τελετών. Και οι δυο είχαν συλληφθεί την περασμένη Τρίτη 10 Οκτωβρίου, μετά από επέμβαση στο νοσοκομείο Μυτιλήνης της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, και μάλιστα με τη διαδικασία του αυτοφώρου, για - κατά περίπτωση - δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, παράβαση καθήκοντος και ηθική αυτουργία σε παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου.

Ανάλογες κατηγορίες έχουν απαγγελθεί και σε βάρος της 47χρονης συζύγου του τραυματιοφορέα, τραυματιοφορέας και αυτή στο νοσοκομείο, η οποία απολογείται αύριο το μεσημέρι αφού διέφυγε τη σύλληψη λόγω παρελεύσεως του αυτοφώρου.

Όπως έγινε γνωστό με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι δύο τραυματιοφορείς ενημέρωναν τον ιδιοκτήτη γραφείου τελετών, σχετικά με το ποιοι ασθενείς επρόκειτο να αποβιώσουν, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης της υγείας τους και αποκόμιζαν χρηματικά ποσά. Όπως αποδείχτηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, τουλάχιστον από τα τέλη του περασμένου Αυγούστου, έχοντας αποκτήσει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό αρχείο των γιατρών του νοσοκομείου, προέβαιναν στη συστηματική διαρροή εμπιστευτικών ιατρικών και προσωπικών δεδομένων προς τον ιδιοκτήτη του γραφείου τελετών, ο οποίος, εκμεταλλευόμενος τα στοιχεία αυτά, αναλάμβανε τις υπηρεσίες κηδείας, αποκομίζοντας με αυτόν τον τρόπο οικονομικό όφελος.

Μάλιστα, η επέμβαση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων οργανώθηκε και υλοποιήθηκε μετά από νέο περιστατικό παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου που έλαβε χώρα τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου. Μέχρι την αποκάλυψη της υπόθεσης, διαπιστώθηκαν 74 περιπτώσεις παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου, από τις οποίες οι 54 αφορούσαν ασθενείς που κατέληξαν, ενώ για τις 26 από αυτές, τη διαδικασία ταφής είχε αναλάβει το γραφείο τελετών του συλληφθέντα ιδιώτη.

