Σάμος

Μέση Ανατολή: Συλλήψεις για τα επεισόδια στο ΚΥΤ της Σάμου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πέντε συλλήψεις για την "εξέγερση" στη δομή της Σάμου. Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν.

-

Σε συλλήψεις των πέντε από τους επτά αλλοδαπούς που προσήχθησαν χθες το βράδυ στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή στη Σάμο, προχώρησαν σήμερα αστυνομικοί και συνοριακοί φύλακες του τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Σάμου, με τη συνδρομή αστυνομικών διαφόρων υπηρεσιών της διεύθυνσης Αστυνομίας του νησιού.

Η δικογραφία κατά των πέντε, με την οποία οδηγούνται στην εισαγγελία Πρωτοδικών, περιλαμβάνει τα αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων, της διατάραξης της κοινής ειρήνης και της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια.

Οι προσαγωγές έγιναν αργά χθες το βράδυ στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Σάμου, κατά τη διάρκεια διαμαρτυριών από Παλαιστίνιους και Σύρους αιτούντες άσυλο μέσα στη δομή, για τα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1 για τη Μέση Ανατολή: Επιδιώκουμε την αποκλιμάκωση και την αποφυγή ανθρωπιστικής κρίσης

ΕΛΑΣ: Διακινούσαν ναρκωτικά με... ηλεκτρικά πατίνια

Πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα: Επεισόδια με χημικά και χειροβομβίδες κρότου - λάμψης