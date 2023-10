Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με θύμα 28χρονο

Με αίμα "βάφτηκε" ξανά η άσφαλτος. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε τροχαίο. Εικόνες - σοκ από το σημείο της τραγωδίας.

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην Εγνατία Οδό, μετά τα διόδια Ωραιοκάστρου, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις 07:00 και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονος εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν άλλα δύο άτομα νεαρής ηλικίας τα οποία επέβαιναν στο όχημα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τους μετέφερε στο εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης.

Προανάκριση για το θλιβερό συμβάν διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

