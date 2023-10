Κοινωνία

Καπανδρίτι: Νεκρός ο άνδρας που παρασύρθηκε διαδοχικά από πολλά αυτοκίνητα

Πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή του άτυχου άνδρα.

Τροχαίο δυστύχημα συνέβη στην εθνική οδό στο ύψος του Καπανδριτίου.

Την ζωή του έχασε ένας άντρας που επιχείρησε να περάσει πεζός την Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος του Καπανδριτίου, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί διαδοχικά από πολλά οχήματα και να διαμελιστεί.

Πρόκειται για άντρα, πιθανόν αλλοδαπό από την δομή μεταναστών της Μαλακάσας, κάτι που εξετάζεται.

Στο σημείο είχε διακοπεί η κυκλοφορία στην δεξιά και στην μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας.

