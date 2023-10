Κιλκίς

Κιλκίς - Διακίνηση μεταναστών: Χειροπέδες σε ανήλικους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διακινούσαν μετανάστες χωρίς δίπλωμα οδήγησης. Δύο συλλήψεις.

-

Δύο ανήλικοι αλλοδαποί διακινητές συνελήφθησαν σε περιοχή του Κιλκίς, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Παιονίας.

Σε έλεγχο του οχήματος που οδηγούσε ο ένας χωρίς άδειας ικανότητας οδήγησης, διαπιστώθηκε ότι είχαν επιβιβάσει 4 αλλοδαπούς, με σκοπό τη μη νόμιμη μεταφορά τους προς μεθοριακή περιοχή του Κιλκίς, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Κατασχέθηκε το όχημα που χρησιμοποίησαν, το οποίο έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, όπως και ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του ενός ανήλικου.

Ειδήσεις σήμερα:

Αστυνομικοί βρήκαν εκρηκτικό μηχανισμό σε τυχαίο έλεγχο!

Τσαντάκιας συνελήφθη μετά από 11 χρόνια!

Σιροπιαστό κέικ σοκολάτας από τον Νικόλα Καρβέλα (βίντεο)