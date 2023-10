Αχαΐα

Ηλεία: Ανατίναξαν ΑΤΜ και προκάλεσαν ζημιές (εικόνες)

Αναστάτωση στην περιοχή και υλικές ζημιές από την έκρηξη.

Στο στόχαστρο των δραστών μπήκε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων τράπεζας στη Δίβρη, Ηλείας, λίγο πριν τις 2:00 τα ξημερώματα της Κυριακής.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δράστες έφθασαν στο χωριό με μια μηχανή μεγάλου κυβισμού, ενώ ακολουθούσαν και συνεργοί τους με ένα μαύρο αυτοκίνητο.

Όπως φαίνεται -και σε αυτή την περίπτωση, δεν κατάφεραν να αφαιρέσουν τις κασετίνες με τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή, ενώ από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο σημείο.

Η αστυνομία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, ενώ στο σημείο έχει κληθεί η σήμανση.

Πηγή: PatrisNews

