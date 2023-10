Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Βανδάλισαν την τοιχογραφία για τα θύματα του Ολοκαυτώματος (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για μία συγκινητική τοιχογραφία, «γροθιά», στην ανάμνηση του Ολοκαυτώματος, με θεματική τη συμβολική ιστορία ενός μικρού παιδιού εβραϊκής καταγωγής

-

Την τοιχογραφία για τα βασανιστήρια των Εβραίων της Θεσσαλονίκης βανδάλισαν άγνωστοι το απόγευμα της Κυριακής.

Πρόκειται για μία συγκινητική τοιχογραφία, «γροθιά», στην ανάμνηση του Ολοκαυτώματος, με θεματική τη συμβολική ιστορία ενός μικρού παιδιού εβραϊκής καταγωγής από τη Θεσσαλονίκη, στη ζωή του λίγο πριν την Κατοχή και έως τη μαύρη τρύπα της ιστορίας, το φρικαλέο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς.

Πηγή: Thestival.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Καρκίνος του μαστού: Στα ροζ το κτήριο της ΓΓ Αιγαίου στην Μυτιλήνη

Τηλεφωνική απάτη – Ορεστιάδα: Στα χέρια της Αστυνομίας ο “μαϊμού” γιατρός

Νέο Ηράκλειο – τροχαίο δυστύχημα: 19χρονος ξεψύχησε στην άσφαλτο (εικόνες)