Θεσσαλονίκη

28η Οκτωβρίου: Η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη (βίντεο)

Η στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης, παραγματοποιείται παρουσία και της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου

Ξεκίνησε και βρίσκεται σε εξέλιξη η παρέλαση στρατιωτικών και πολιτικών τμημάτων, ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, στην παραλιακή Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου της Θεσσαλονίκης.

Πριν την έναρξη της παρέλασης η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι στο Ηρώο του Γ' Σώματος Στρατού. Η πομπή με την πρόεδρο της Δημοκρατίας σταμάτησε δεκάδες μέτρα πριν την εξέδρα των επισήμων και η κ. Σακελλαροπούλου και περπάτησε την απόσταση μέχρι την εξέδρα όπου την υποδέχθηκε ο αρχηγίς ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος.

Την παρέλαση παρακολουθούν ο υπουργός Εθνικής Ανυνας Νίκος Δένδιας, ως εκπρόσωπους του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης, ο υπουργός Αμυνας της Κύπρου Μιχάλης Γεωργάλλας, ο Γενικός Γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Ν.Δ Σταύρος Καλαφάτης, ως εκπρόσωπος του προέδρου της Βουλής, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος, η υφυπουργόςΤουρισμού Ελενα Ράπτη, ο υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης Στάθης Κωνσταντινίδης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος της " Ελληνικής Λύσης" Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της "ΝΙΚΗΣ" Δημήτρης Νατσιός, ο πρόεδρος των "ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ" Βασίλης Στίγκας, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστσς και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η επίδειξη που θα κάνει στο τέλος της παρέλασης ο σμηναγός Χρήστος Πάρις Χαρίτος με το μαχητικό αεροσκάφος F 16, μέλος της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων "ΖΕΥΣ" της Πολεμικής Αεροπορίας.

Για την ομαλή διεξαγωγή της παρέλασης η Τροχαία ανακοίνωσε μια σειρά μέτρων, έτσι λοιπόν από τις 03.00 τα ξημερώματα και μέχρι το τέλος της παρέλασης, βρίσκεται σε ισχύ απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, στους εξής δρόμους της πόλης:

Αγίας Τριάδος, στο τμήμα της από την Λεωφ. Μ. Αλεξάνδρου μέχρι την οδό Βασ. Γεωργίου.

Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Γ. Παπανδρέου, στο τμήμα της από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι την οδό Μητρ. Κυδωνιών.

30ης Οκτωβρίου, καθ’ όλο το μήκος της.

Μ. Μπότσαρη, 25ης Μαρτίου, Π. Συνδίκα, Παρασκευοπούλου, Χατζή, 28ης Οκτωβρίου, στα τμήματά τους από τη Λεωφ. Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Παύλου Μελά, στο τμήμα της από την πλατεία Λ. Πύργου μέχρι την οδό Τσιμισκή.

Γ΄ Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της από τη Λεωφ. Μ. Αλεξάνδρου μέχρι τη Λ. Στρατού.

Στρ. Ναπολ. Ζέρβα, καθ’ όλο το μήκος της.

Εθν. Αμύνης, στο τμήμα της από την οδό Τσιμισκή μέχρι τη Λ.Νίκης.

Γκύζη, καθ’ όλο το μήκος της.

Εθνικής Αντιστάσεως (Δήμος Καλαμαριάς), στο τμήμα της από Ερυθρού Σταυρού μέχρι Αιγαίου.

Από τις 05.00 το πρωί και μέχρι το τέλος της παρέλασης, λόγω της παράταξης των μηχανοκίνητων τμημάτων, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους της πόλης:

Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Γ. Παπανδρέου, στο τμήμα της από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι την οδό Μητρ.Κυδωνιών.

30ης Οκτωβρίου, καθ’ όλο το μήκος της.

Από τις 07.00 το πρωί σταδιακά και μέχρι το τέλος της παρέλασης, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων σε:

Μ. Μπότσαρη – Καραϊσκάκη – Καλλιδοπούλου, 25ης Μαρτίου, Π. Συνδίκα, Παρασκευοπούλου, Χατζή, 28ης Οκτωβρίου, στα τμήματά τους από τη Λεωφ. Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Στρατηγού Κακαβού.

Παύλου Μελά, στο τμήμα της από την πλατεία Λ. Πύργου μέχρι την οδό Τσιμισκή.

Σουλιώτη, στο τμήμα της από τη Καλλιδοπούλου μέχρι την οδό Στρ. Κακαβού.

Εθν. Αμύνης, στο τμήμα της από την οδό Τσιμισκή μέχρι τη Λ. Νίκης.

Εκτός των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα απαγορευτεί η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, στους παρακάτω δρόμους της πόλης:

Στο πάρκινγκ, που βρίσκεται πίσω από την εξέδρα των επισήμων της παρέλασης επί της οδού Αθαν. Σουλιώτη, κατά το χρονικό διάστημα από ώρα 16.00΄ της 27-10-2023 μέχρι πέρατος της παρέλασης της 28-10-2023.

Στρατηγού Κακαβού, κατά το χρονικό διάστημα από ώρα 16.00΄ της 27-10-2023 μέχρι πέρατος της παρέλασης της 28-10-2023.

Αθαν. Σουλιώτη, στο τμήμα της από τη Καλλιδοπούλου μέχρι την οδό Στρ. Κακαβού, κατά το χρονικό διάστημα από ώρα 16.00΄ της 27-10-2023 μέχρι πέρατος της παρέλασης της 28-10-2023.

Καλλιδοπούλου, στο τμήμα της από την οδό Δελφών μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου, κατά το χρονικό διάστημα από ώρα 16.00΄ της 27-10-2023 μέχρι πέρατος της παρέλασης της 28-10-2023.

Καραϊσκάκη, στο τμήμα της οδού από Λεωφ. Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μ.Αλεξάνδρου, κατά το χρονικό διάστημα από ώρα 16.00΄ της 27-10-2023 μέχρι πέρατος της παρέλασης της 28-10-2023.

Ήδη πάντως, από νωρίς το πρωί του Σαββάτου, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν αποκλείσει τις κάθετες οδούς της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενώ γερανός της Τροχαίας «σηκώνει» τα παράνομα παρκαρισμένα οχήματα, ενώ, λόγω των παρελάσεων σε Δήμους και Δημοτικές Κοινότητες του Νομού, ενδέχεται να υπάρξουν μικρής έκτασης κυκλοφοριακά προβλήματα.