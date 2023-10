Σέρρες

Τροχαίο στις Σέρρες: Φονική παράσυρση για γυναίκα – Είχε παρασυρθεί στο ίδιο σημείο πριν δύο χρόνια!

Πως η άτυχη γυναίκα παρασύρθηκε δύο χρόνια μετά στο ίδιο σημείο και πάλι από φορτηγό, χωρίς αυτή τη φορά να καταφέρει να επιζήσει.

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα μια γυναίκα η οποία παρασύρθηκε από ημιφορτηγό με ξένες πινακίδες σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στις 19:50 στον Εθνικό Δρόμο Σερρών – Προμαχώνα στο ύψος του Καμαρωτού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού ΕΡΤ Σερρών, η 45χρονη γυναίκα περπατούσε στην άκρη του δρόμου όταν και την παρέσυρε το ημιφορτηγό, που κινούνταν με κατεύθυνση προς Σέρρες τραυματίζοντας την θανάσιμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την ίδια γυναίκα, που είναι από το Καμαρωτό, είχε παρασύρει και πάλι πριν από δύο χρόνια στο ίδιο σημείο φορτηγό αλλά τότε είχε επιζήσει.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από το τμήμα τροχαίας Σερρών.

