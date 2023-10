Πιερία

Παραλία Πλαταμώνα: Ελικόπτερο του Λιμενικού τραυμάτισε 42χρονη

Πώς η χαμηλή πτήση του αεροσκάφους έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια πελάτισσας σε παραθαλάσσιο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Πλαταμώνα για χαμηλή διέλευση ελικοπτέρου του Λιμενικού Σώματος κοντά στο παραλιακό μέτωπο της ακτής του Πλαταμώνα στην Πιερία, που είχε ως αποτέλεσμα να παρασυρθούν ομπρέλες και καθίσματα μπροστά από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Από το συμβάν τραυματίστηκε 42χρονη μετανάστρια, η οποία μετέβη στο Κέντρο Υγείας Λιτόχωρου για την παροχή πρώτων βοηθειών, χωρίς να απαιτηθεί περαιτέρω νοσηλεία.

Στελέχη της Λιμενικής Αρχής μετέβησαν στο σημείο και προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Δίου-Ολύμπου Πιερίας για παράβαση του άρθρου 314 του Ποινικού Κώδικα (Σωματική βλάβη από αμέλεια).

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστος Στυλιανίδης, ο οποίος έδωσε άμεσα εντολή στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος να διατάξει αρμοδίως Ένορκη Διοικητική Εξέταση αναφορικά με το συμβάν.

