Χαλκιδική

Χαλκιδική: Νεκρός ανασύρθηκε ηλικιωμένος από τη θάλασσα

Ένα μπάνιο στη θάλασσα που κατέληξε σε τραγωδία...

Ακόμη ένα περιστατικό με θάνατο ηλικιωμένου, συνέβη σε θάλασσα της Χαλκιδικής.

Συγκεκριμένα, χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 73χρονος, πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 30 Οκτωβρίου, στη θαλάσσια περιοχή Ν. Μαρμαρά Σιθωνίας Χαλκιδικής

Ο ηλικιωμένος διεκομίσθη στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Η σορός του πρόκειται να μεταφερθεί στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας Διαβατών για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Προανάκριση διενεργείται από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Ν. Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού.

