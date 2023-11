Μαγνησία

Βόλος: άνδρας είχε υλικό παιδικής πορνογραφίας στον υπολογιστή και το κινητό του

Τι βρέθηκε στην κατοχή του άνδρα. Ποια ποινή του επιβλήθηκε.

Ένοχος για πορνογραφία ανηλίκων με τη μορφή της κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας κρίθηκε χθες από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο (ΜΟΔ) Λάρισας ένας 43χρονος ιδιωτικός υπάλληλος από το Βόλο.

Μετά και τις καταθέσεις μαρτύρων ο 43χρονος στην απολογία του αρνήθηκε την κατηγορία με το ΜΟΔ να τον κρίνει ένοχο επιβάλλοντας ποινή κάθειρξης 6 ετών με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Κλιμάκιο αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος είχε πραγματοποιήσει το 2019 έρευνα στο σπίτι του δράστη, καθώς και στο κατάστημα στο οποίο εργαζόταν.

Είχαν βρεθεί δεκάδες φωτογραφίες με πορνογραφία ανηλίκων στον υπολογιστή του και στο κινητό του τηλέφωνο. Το υλικό διακινείτο έναντι αμοιβής σε τρίτα άτομα μέσω διαδικτύου και σε αυτό παρουσιάζονταν περισσότερα από δέκα παιδιά, κυρίως μικρά κοριτσάκια, ηλικίας μέχρι και 13 ετών.

