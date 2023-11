Ιωάννινα

Κακοκαιρία - Ιωάννινα: Κατολισθήσεις στο επαρχιακό δίκτυο και πτώσεις δέντρων σε αυτοκίνητα

Τα Ιωάννινα στο "μάτι" της κακοκαιρίας. Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Πώς θα κινηθεί το φαινόμενο τις επόμενες ώρες.

Μεγάλες κατολισθήσεις σημειώνονται σε πολλά σημεία του ορεινού επαρχιακού δικτύου στο Νομό Ιωαννίνων, λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων που πλήττουν την περιοχή από τη νύχτα.

Ειδικότερα , προβλήματα κατολισθήσεων δημιουργήθηκαν στα Τζουμέρκα, στον επαρχιακό δρόμο από το γεφύρι της Πλάκας μέχρι τα Πράμαντα, στην Κόνιτσα στην εθνική οδό πριν από τα Μαστοροχώρια και το Πωγώνι, στον δρόμο Δελβινάκι-Πωγωνιανή.

Λόγω των ισχυρών ανέμων, στην πλατεία του Μετσόβου έσπασαν μεγάλα κλαδιά από τα πλατάνια και προκάλεσαν υλικές ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Τα μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας δουλεύουν ασταμάτητα σε όλα τα σημεία για να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στο επαρχιακό δίκτυο.

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 02-11-2023/13.00 Β επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Το Σάββατο (04-11-23)

α. Από τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και τη δυτική Μακεδονία.

β. Από το μεσημέρι στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Μακεδονία και την Θράκη καθώς και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και πιθανόν πρόσκαιρα τη Θεσσαλία.

γ. τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στις περισσότερες περιοχές και θα περιοριστούν στη Θράκη, το βορειοανατολικό Αιγαίο, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Την Κυριακή (05-11-23)

α. Τις πρώτες πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Β. Από το πρωί του Σαββάτου οι νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά στα ανατολικά, ακόμα και πάνω από τις ηπειρωτικές περιοχές της Ελλάδας, φθάνοντας τα 7 με 8 μποφόρ. Τοπικά στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο προβλέπονται πρόσκαιρα εντάσεις έως και 9 μποφόρ.

