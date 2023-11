Κοινωνία

Κακοκαιρία - Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Τι προβλέπεται στο επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Πέμπτη 2/11 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει η ΕΜΥ:

Η επιδείνωση του καιρού θα ξεκινήσει από τις απογευματινές ώρες σήμερα Παρασκευή (03-11-23) έως και το μεσημέρι της Κυριακής (05-11-23) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, αρχικά στα βορειοδυτικά, βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά και βόρεια με επέκταση των φαινομένων στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι.

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Παρασκευή (03-11-23)

α. Από τις απογευματινές ώρες στην περιοχή της Κέρκυρας-Παξών.

β. Από τις βραδινές ώρες στην Ήπειρο και κατά τη διάρκεια της νύχτας στη δυτική Στερεά.

Το Σάββατο (04-11-23)

α. Από τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και τη δυτική Μακεδονία.

β. Από το μεσημέρι στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Μακεδονία και την Θράκη καθώς και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και πιθανόν πρόσκαιρα τη Θεσσαλία.

γ. τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στις περισσότερες περιοχές και θα περιοριστούν στη Θράκη, το βορειοανατολικό Αιγαίο, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Την Κυριακή (05-11-23)

α. Τις πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Β. Από το πρωί του Σαββάτου οι νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά στα ανατολικά, ακόμα και πάνω από τις ηπειρωτικές περιοχές της Ελλάδας, φθάνοντας τα 7 με 8 μποφόρ. Τοπικά στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο προβλέπονται πρόσκαιρα εντάσεις έως και 9 μποφόρ.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr). Η επικαιροποίηση των προγνώσεων θα γίνεται καθημερινά ανά δωδεκάωρο.

