Ενδοοικογενειακή βία - Ηράκλειο: σημάδευε με όπλο την πρώην συζυγό του

Η σωτήρια παρέμβαση του γιου τους έσωσε τη ζωή της μητέρας του.

Τον τρόμο έζησε το απόγευμα της Παρασκευής μία γυναίκα 61 ετών σε περιοχή του Ηρακλείου.

Όπως κατήγγειλε στην αστυνομία, ο πρώην σύζυγός της την περίμενε έξω από το σπίτι της και όταν εκείνη εμφανίστηκε μαζί με τον γιο τους, την σημάδεψε με ένα όπλο απειλώντας ότι θα την σκοτώσει.

Ο 35χρονος γιος της γυναίκας με μία αστραπιαία κίνηση αφόπλισε τον 84χρονο πατέρα του και στη συνέχεια ενημέρωσε την αστυνομία κι έτσι στελέχη της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ του φόρεσαν χειροπέδες.

