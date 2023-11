Μαγνησία

Βόλος: Αυτοκίνητο παρέσυρε πατέρα και γιο που περπατούσαν στο πεζοδρόμιο και τους εγκατέλειψε

Ο πατέρας με τον ανήλικο γιο του περπατούσαν αμέριμνοι στην πόλη, όταν όχημα έπεσε καταπάνω τους.

Παραλίγο δεύτερη τραγωδία μέσα σε λίγες ώρες στην πόλη του Βόλου. Σύμφωνα με όσα καταγράφει αποκλειστικά το TheNewspaper.gr, χθες στις 16.40 το απόγευμα, ΙΧ αυτοκίνητο μάρκας έκανε για άγνωστο λόγο όπισθεν πορεία επί της οδού Εφραιμίδου στη Νέα Ιωνία, πιθανότατα για να σταθμεύσει.

Κατά τη διάρκεια των ελιγμών, το αυτοκίνητο ανέβηκε στο πεζοδρόμιο παρασύροντας και τραυματίζοντας -ευτυχώς ελαφρά- έναν 55χρονο άνδρα και τον 11χρονο γιο του, που εκείνη την ώρα περπατούσαν αμέριμνοι.

Στη συνέχεια, το ΙΧ αυτοκίνητο εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση, εγκαταλείποντας τους δύο τραυματίες.

Αυτόπτες μάρτυρες δηλώνουν ότι εντός του αυτοκινήτου βρίσκονταν ένα μικρής ηλικίας παιδί στη θέση του οδηγού και ένας ενήλικας άνδρας στη θέση του συνοδηγού.

Η Τροχαία Βόλου αναζητεί τους δράστες και διεξάγει προανάκριση. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και παρέλαβε τους δύο τραυματίες, μεταφέροντάς τους στο Νοσοκομείο Βόλου.

