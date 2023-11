Χαλκιδική

Χαλκιδική: Άλογο... “επισκέφτηκε” κατάστημα και το ρήμαξε (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια η αντίδραση των υπαλλήλων όταν αντίκρυσαν το μεγαλόσωμο ζώο να... μπουκάρει στο χώρο εργασίας τους.

-



Τον πανικό σκόρπισε ένα άλογο στη Νικήτη Χαλκιδικής, όταν ξαφνικά αφηνίασε,… εισέβαλε σε κατάστημα ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων (!) και φυσικά τα έκανε “γυαλιά καρφιά”. Το άλογο σύμφωνα με την τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα xalkidikipolitiki.com ξέφυγε από τον έλεγχο του ιδιοκτήτη του και άρχισε να τρέχει μέσα στο χωριό. Από την εισβολή του προκάλεσε ζημιές στη τζαμαρία του καταστήματος ενώ οι υπάλληλοι περιήλθαν σε κατάσταση σοκ αδυνατώντας να πιστέψουν αυτό που συνέβαινε. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ειδοποίησε την αστυνομία και λίγο αργότερα συνελήφθη ο κηδεμόνας του ζώο. Όπως ισχυρίστηκε, το ζώο ήταν ήρεμο και ξαφνικά αφηνίασε, για λόγους τους οποίους ο ίδιος δεν μπορούσε να εξηγήσει.

Πηγή: Xalkidikipolitiki.com

Ειδήσεις σήμερα:

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)

Σακελλαροπούλου: Συνάντηση με μέλη οικογενειών Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς (εικόνες)

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ο “χάρτης” των πληρωμών αυτήν την εβδομάδα