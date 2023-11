Κυκλάδες

Τροχαίο: Παιδί παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη Σύρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το παιδί παρασύρθηκε στην προσπάθειά του να διασχίσει τον δρόμο. Συνελήφθη ο οδηγός. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της 11χρονης.

-

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Σύρο το απόγευμα της Δευτέρας στην Ακτή Εθνικής Αντιστάσεως.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, το κορίτσι προσπαθούσε να διασχίσει κάθετα το δρόμο, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 47χρονος.

Η 11χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο του νησιού, για τις πρώτες βοήθειες και μετά πήρε εξιτήριο.

Από το Λιμεναρχείο Σύρου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο οδηγός του αυτοκινήτου για σωματική βλάβη από αμέλεια.

Πηγή: cyclades24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσπρωτία: Σεισμός στην Παραμυθιά

Χατζηδάκης στον ΑΝΤ1: το νέο φορολογικό νομοσχέδιο και η ακρίβεια (βίντεο)

Σαρδέλες βγήκαν... στην στεριά σε Κουφονήσια και Άνδρο (βίντεο)