Πτώση αεροσκάφους στα Χανιά: Τα αίτια θανάτου του πιλότου

Τα αίτια θανάτου του άτυχου πιλότου, του οποίου το αεροσκάφος συνετρίβη στο Μάλεμε.

Τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή στον 61χρονο συγκυβερνήτη Κωνσταντίνο Καραμπίνη του αεροσκάφους που συνετρίβη την Πέμπτη στα Χανιά, σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα, ο θάνατος του 60χρονου πιλότου προήλθε από πνιγμό.

Οι δύο φίλοι και έμπειροι πιλότοι, εντοπίστηκαν από τον ναυαγοσώστη δεμένοι στα καθίσματά τους. Το μικρό αεροσκάφος τύπου Σαβάνα, συνετρίβη σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από την ακτή στο Μάλεμε, παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα και εκβράστηκε σε ύπτια θέση στην ακτή.

Τα συντρίμμια του αεροσκάφους μεταφέρθηκαν σε κλειστό χώρο του αεροδρομίου του Μάλεμε προκειμένου να εξεταστούν από εμπειρογνώμονα και να γίνουν κατανοητά τα αίτια της συντριβής του.

Ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός ότι οι δύο άτυχοι πιλότοι δεν είχαν λάβει άδεια από την Πολεμική Αεροπορία για προσγείωση στο Μάλεμε, ούτε και έγκριση προσγείωσης στο αεροδρόμιο της Σούδας.

