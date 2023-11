Χανιά

Χανιά: Το μοιραίο αεροσκάφος λίγο πριν την πτώση (βίντεο)

Βίντεο - ντοκουμέντο λίγο πριν το αεροσκάφος πέσει στη θάλασσα παίρνοντας στο βυθό τους δύο επιβαίνοντες Πώς συνέβη η τραγωδία. Η ανακοίνωση του ΛΣ.

Σε τραγωδία μετετράπηκε η πτώση ελαφρού αεροσκάφους σε θαλάσσια περιοχή κοντά στο Κολυμπάρι.

Νεκροί και δεμένοι στα καθίσματα του μονοκινητήριου αεροσκάφους εντοπίστηκαν οι δύο άνδρες, νωρίς το βράδυ της Πέμπτης, μόλις λίγα μέτρα από το αεροδρόμιο της αερολέσχης.

Πρόκειται για τον πιλότο Θεόδωρο Πάντο (πρόεδρο της αερολέσχης Δυτικής Αττικής) και τον συνεπιβάτη του (δεν έχει γίνει γνωστό το όνομά του με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως ήταν στέλεχος του λιμενικού), οι οποίοι δεν κατάφεραν να βγουν από το αεροσκάφος πριν την πτώση με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους.

Δείτε το μοιραίο αεροσκάφος λίγο πριν την πτώση:

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα και με τον πρόεδρο της Αερολέσχης Χανίων ο οποίος μάλιστα έτυχε να δει τη συντριβή, επρόκειτο να προσγειωθεί αρχικά στη Σούδα, άλλαξε κατεύθυνση, πέταξε προς Μάλεμε σε χαμηλό ύψος καταλήγοντας δυστυχώς να πέσει στη θάλασσα, περίπου 150 μέτρα μακριά από την ακτή, παίρνοντας μαζί του στον βυθό τους δυο επιβαίνοντες.

Επίσης, ο ναυαγοσώστης Παύλος Λιτινάκης δήλωσε ότι «δεν είχαμε μαζί μας καταδυτικό εξοπλισμό, κάναμε τον απεγκλωβισμό με τις ανάσες. Ήταν δεμένοι, δεν είχαν κάνει καμία προσπάθεια να βγουν. Είχαν εκδορές. Πιθανόν να έχασαν τις αισθήσεις τους ή και τη ζωή τους στην πρόσκρουση».

H ανακοίνωση του λιμενικού:

«Ενημερώθηκε τις απογευματινές ώρες σήμερα, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για πτώση εναέριου μέσου στη θαλάσσια περιοχή Μάλεμε Χανίων ν. Κρήτης, με δύο (02) επιβαίνοντες.

Υπό το συντονισμό του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εφαρμόστηκε άμεσα το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και ξεκίνησαν έρευνες προς εντοπισμό του εναέριου μέσου και των επιβαινόντων του, από περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηρά, ένα (01) περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ιδιωτικά σκάφη, καθώς και ένα (01) ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ δεσμεύτηκαν και δύο (02) παραπλέοντα Κρουαζιερόπλοια.

Ιδιωτικό σκάφος στο οποίο επέβαινε στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή 1,5 ν.μ. βορειοδυτικά αεροδιάδρομου Μάλεμε Χανίων, σε απόσταση 300 μέτρων από την ακτή και σε βάθος 2,5 μέτρων, ένα ελαφρύ μονοκινητήριο αεροσκάφος.

Οι επιβάτες του, ηλικίας 61 και 66 ετών απεγκλωβίστηκαν από ναυαγοσώστη και περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ ακολούθως μεταφέρθηκαν στο λιμένα Κολυμβαρίου, παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και διεκομίσθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος τους.

Προανάκριση, διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων».

