Εύβοια: δελφίνι ξεβράστηκε νεκρό σε παραλία (εικόνες)

Νεκρό εντοπίστηκε νεαρό δελφίνι σε παραλία της Εύβοιας.

Νεκρό νεαρό δελφίνι στην παραλία του Αλμυροποτάμου στην Εύβοια εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου 11 Νοεμβρίου.

Όπως τονίζεται στο σχετικό ρεπορτάζ, το δελφίνι βρέθηκε στην ακτή, σε παραλία του Αλμυροποτάμου λίγο πριν την παραλία του Αγίου Δημητρίου.

Κατά τις ίδιες πηγές, ενημερώθηκε το Λιμενικό και οι αρμόδιες υπηρεσίες για την περισυλλογή του.

Σύμφωνα με τη WWF, «τα ελληνικά πελάγη έχουν το προνόμιο να φιλοξενούν τέσσερα είδη δελφινιών».

Πρόκειται για:

Το ζωνοδέλφινο (Stenella coeruleoalba)

Το ρινοδέλφινο (Tursiops truncatus)

Το σταχτοδέλφινο (Grampus griseus)

Το κοινό δελφίνι (Delphinus delphis)

Όλα τα δελφίνια έχουν ένα σύστημα ηχοεντοπισμού με τη βοήθεια του οποίου προσανατολίζονται, εντοπίζουν την τροφή τους και επικοινωνούν μεταξύ τους. «Μια επικοινωνία με κώδικες που δεν θα μπορούσε εύκολα να φανταστεί κανείς για ένα θαλάσσιο θηλαστικό», όπως τονίζεται από τη WWF.

«Δυστυχώς όμως, παρότι είναι τόσο αξιαγάπητα, ο άνθρωπος παραμένει ο μοναδικός φυσικός τους εχθρός», σύμφωνα με την οργάνωση.

Πηγή: evima.gr

