Θεσσαλονίκη - Ηλεκτροπληξία 24χρονης: Εισαγγελική έρευνα για τον θάνατό της

Τη σορό της νεαρής κοπέλας είχε εντοπίσει ο 54χρονος σύντροφός της. Τι ψάχνει ο εισαγγελέας.

Προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας για τον θάνατο της 24χρονης που είχε εντοπιστεί νεκρή, στις 25 Οκτωβρίου 2023, στο μπάνιο του διαμερίσματος όπου διέμενε, στην περιοχή της Παναγίας Λαοδηγήτριας, στη Θεσσαλονίκη. Ο θάνατός της -σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα- αποδόθηκε σε ηλεκτροπληξία, ενώ η εισαγγελική παραγγελία κινείται προς την κατεύθυνση αναζήτησης τυχόν ποινικών ευθυνών.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπό αυτές τις συνθήκες ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Σμυρνής, έδωσε εντολή προς την εισαγγελέα ποινικής δίωξης, να παραγγείλει έρευνα από το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Τα διερευνώμενα αδικήματα είναι αυτά της θανατηφόρας έκθεσης καθώς και οποιαδήποτε άλλη πράξη (κατά ζωής) προκύψει από την έρευνα.

Στην έγγραφη παραγγελία προς την Ασφάλεια ζητείται να προσκομιστούν οι εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης και αυτοψίας, η ιατροδικαστική έρευνα και τα διαθέσιμα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Κατά πληροφορίες, στο πλαίσιο της έρευνας θα κληθούν να καταθέσουν με την ιδιότητα του μάρτυρα οικείοι της 24χρονης.

Τη σορό της νεαρής κοπέλας είχε εντοπίσει ο 54χρονος σύντροφός της, με τον οποίο συζούσε. Ο ίδιος είχε φύγει για λίγη ώρα από το διαμέρισμα, προκειμένου να αγοράσει ζωοτροφές. Όταν επέστρεψε, βρήκε την 24χρονη αναίσθητη, οπότε ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών να την επαναφέρουν, αυτό δεν στάθηκε δυνατό.

