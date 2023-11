Θεσσαλονίκη

Θάνατος 17χρονου στη Βοιωτία: ένταση σε πορεία στη Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Μικροένταση σε πορεία διαμαρτυρίας για το θάνατο του 17χρονου στη Βοιωτία.

Περίπου 50 άτομα συγκεντρώθηκαν στην πορεία διαμαρτυρίας για το θάνατο του 17χρονου στη Βοιωτία, το απόγευμα της Τρίτης στον οικισμό Ρομά, στην Αγία Σοφία Διαβατών, στη Θεσσαλονίκη.

Οι διαμαρτυρόμενοι για τον θάνατο του παιδιού, άναψαν φωτιές σε κάδους και λάστιχα.

Λίγο πριν τις 20:00, όμως όπως μεταδίδει ο ρεπόρτερ του ΑΝΤ1, Βαγγέλης Κοκολάκος, ο προκλήθηκαν επεισόδια και στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις των ΜΑΤ και της ΟΠΚΕ, που κάνοντας χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης απομάκρυναν τους "μπαχαλάκηδες",

Τα πνεύματα ηρέρμησαν, όμως οι αστυνομικές δυνάμεις παρέμειναν στην είσοδο του οικισμού, για την αποτροπή νέων επεισοδίων.

