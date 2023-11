Θεσσαλονίκη

Επέτειος του Πολυτεχνείου - Θεσσαλονίκη: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στην συμπρωτεύουσα. Ποιοι δρόμοι και ποιες ώρες θα παραμείνουν κλειστοί

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ότι, την Παρασκευή (17-11-2023) στο κέντρο της πόλης, με πρωτοβουλία διαφόρων φορέων, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις και πορείες στο πλαίσιο εορτασμού της 50ης Επετείου Εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Από 16.00΄ ώρα σταδιακά και ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων, το κέντρο της πόλης θα αποκλειστεί και δεν θα επιτρέπεται η κίνηση των οχημάτων, ενώ θα υπάρξουν αλλαγές και στα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων.

Ειδικότερα:

– Από 16.00΄ ώρα σταδιακά θα υπάρξουν παρεμβάσεις (διακοπές- εκτροπές) της κυκλοφορίας στους δρόμους: Εγνατία, Εθν.Αμύνης, Τσιμισκή, Αγ.Δημητρίου, Πλατεία Δημοκρατίας, Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ., Καρ.Ντηλ, Βασ.Ηρακλείου, Γ΄Σεπτεμβρίου, Αγγελάκη, Αρμενοπούλου, Γρ.Λαμπράκη, Κ.Καραμανλή και όπου αλλού απαιτηθεί, ανάλογα με τις επικρατούσες κάθε φορά κυκλοφοριακές συνθήκες.

–Επίσης δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση των αυτοκινήτων σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, ως εξής:

α. Από την 06.00΄ ώρα της Πέμπτης (16-11-2023) και μέχρι την 06.00΄ώρα του Σαββάτου (18-11-2023) στις παρακάτω οδούς:

Εθνικής Αμύνης, στο τμήμα της από την οδό Αγίου Δημητρίου μέχρι την πλατεία Σιντριβανίου.

Εγνατία, στο τμήμα της από την οδό Γ΄Σεπτεμβρίου μέχρι οδό Εθνικής Αμύνης.

Αγγελάκη, καθ’ όλο το μήκος της.

Αρμενοπούλου, στο τμήμα της από την Δημ. Γούναρη μέχρι την οδό Εθν. Αμύνης.

Γρ.Λαμπράκη, στο τμήμα της από την οδό Εγνατία μέχρι την οδό Γ’ Σεπτεμβρίου.

β. Την Παρασκευή (17-11-2023), από ώρα 06.00΄ και μέχρι τη λήξη των σχετικών εκδηλώσεων, στις παρακάτω οδούς:

Εγνατία, στο τμήμα της από οδό Δωδεκανήσου μέχρι την οδό Εθν. Αμύνης.

Αγ.Δημητρίου, στο τμήμα της από την οδό Λάζου Εξάρχου μέχρι την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου και στο τμήμα της από την οδό Προξένων μέχρι την Στεφ. Δραγούμη. Εθν.Αμύνης, στο τμήμα της από την πλατεία Σιντριβανίου μέχρι την πλατεία Λευκού Πύργου.

Γ΄ Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της από την οδό Αγ.Δημητρίου μέχρι την οδό Γ. Λαμπράκη.

Καρ. Ντήλ, στο τμήμα της από την οδό Τσιμισκή μέχρι την οδό Βασ.Ηρακλείου.

Βασ. Ηρακλείου, στο τμήμα της από την Πλατεία Αριστοτέλους μέχρι την οδό Καρ.Ντήλ.

Κ. Καραμανλή, στο τμήμα της από την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου μέχρι Καυτανζόγλου.

Ελ. Βενιζέλου, στο τμήμα της από την οδό Τσιμισκή μέχρι την οδό Εγνατία.

Ολυμπιάδος, στο τμήμα της από την οδό Ελένης Ζωγράφου μέχρι την οδό Κασσάνδρου.

Ι. Δραγούμη, στοτμήμα της από την οδό Εγνατία μέχρι την οδό Τσιμισκή.

Σε καίρια σημεία θα υπάρχουν τροχονόμοι που θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία και θα διευκολύνουν τους οδηγούς.

Η ΕΛ.ΑΣ. ζητά την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών.

