Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Μέθυσε και πυροβόλησε με καραμπίνα εναντίον ομοεθνή του

Ο δράστης, αλβανικής καταγωγής, μετά τον πυροβολισμό κατέφυγε σε προαύλιο εκκλησίας πριν πειστεί να παραδοθεί.

Υπό την επήρεια μέθης και χωρίς προφανή αιτία, ένας 39χρονος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον 37χρονου χωρίς να τον τραυματίσει.

Το περιστατικό συνέβη, χθες το βράδυ, στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, καταμεσής του δρόμου, με τον ένοπλο να καταφεύγει στο προαύλιο εκκλησίας της περιοχής, όπου πείστηκε τελικά να παραδοθεί στους αστυνομικούς, παρά την αρχική αντίσταση που προέβαλε.

Ο ίδιος, μάλιστα, φέρεται να έβαλε με την καραμπίνα κατά του αυτοκινήτου του 37χρονου, στη προσπάθεια του τελευταίου να απομακρυνθεί από το σημείο του συμβάντος. Στη θέα, δε, των αστυνομικών πυροβόλησε στον αέρα για εκφοβισμό.

Η καραμπίνα διαπιστώθηκε ότι ήταν κλεμμένη και έφερε δύο θαλάμους με φυσίγγια, ενώ πάνω στον 39χρονο βρέθηκε εξάρτυση γεμάτη με φυσίγγια διαφόρων ειδών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας, με την οποία οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

