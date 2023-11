Αρτα

Άρτα: ανθρώπινος σκελετός βρέθηκε σε στρατόπεδο

Πώς εντοπίστηκε το μακάβριο εύρημα στο στρατόπεδο της Άρτας.

Σε θρίλερ εξελίσσεται το θέμα εντοπισμού ενός ανθρώπινου σκελετού αγνώστων στοιχείων, στο Στρατόπεδο της Άρτας.

Σύμφωνα το Artinos.gr κατά τη διάρκεια εργασιών, στην περιοχή του στρατοπέδου, τα μέλη του συνεργείου που έσκαψαν στον χώρο εντόπισαν έναν ανθρώπινο σκελετό.

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί του Τμήματος Άρτας, και το ΕΚΑΒ οι οποίοι περισυνέλεξαν τα οστά. Φως στη διαλεύκανση της υπόθεσης θα δώσει το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης και η ταυτοποίηση DNA.

Παράλληλα, αναμένεται να διερευνηθούν οι περιπτώσεις εξαφανίσεων ανθρώπων στην Άρτα. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

