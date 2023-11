Χαλκιδική - εξαφάνιση ελαιολάδου: “Γνώριμα χέρια” αφαίρεσαν το εμπόρευμα από Συνεταιρισμό

Χαλκιδική

Ποια η ανατροπή στην υπόθεση κλοπής που καταγγλέθηκε τον Οκτώβριο και πώς κατήγοροι βρέθηκαν κατηγορούμενοι.

Μετά από έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Πολυγύρου, σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της κακουργηματικής υπεξαίρεσης, της απάτης και παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος, σε αγροτικό συνεταιρισμό σε περιοχή της Χαλκιδικής.

Ειδικότερα, τον Οκτώβριο του 2023, στο Τμήμα Ασφάλειας Πολυγύρου, καταγγέλθηκε κλοπή μεγάλης ποσότητας ελαιολάδου, από τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης του εν λόγω συνεταιρισμού.

Όπως μεταδίδει ο ρεπόρτερ του ΑΝΤ1 Βαγγέλης Κοκολάκος, στο πλαίσιο διερεύνησης της καταγγελίας, δεν προέκυψε η τέλεση κλοπής, ωστόσο διαπιστώθηκαν τα ανωτέρω αδικήματα, με χρόνο τέλεσης που προσδιορίζεται από την άνοιξη του 2022 έως το καλοκαίρι του 2023, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και για παρελθόντα έτη.

Η συνολική ποσότητα του ελαιολάδου, για το οποίο διερευνάται η αφαίρεσή του, υπερβαίνει τους 80 τόνους. Επίσης διερευνάται η νόθευση και παράτυπη διάθεση ποσοτήτων ελαιολάδου.

Κατόπιν ενεργειών του Τμήματος Ασφάλειας Πολύγυρου, η μονάδα του αγροτικού συνεταιρισμού έχει σφραγισθεί από τις αρμόδιες Αρχές.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.

