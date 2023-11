Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: Ανατροπή για την θανάτωση σκύλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ προκαλούν οι εξελίξεις στην υπόθεση. Ποιος και με εντολή ποιου πυροβόλησε και σκότωσε το ζώο. Ποιες βαριές ποινές αντιμετωπίζουν.

-

Ανατροπή για την υπόθεση θανάτωσης του σκύλου δια πυροβολισμού στη Ζάκυνθο, για τον οποίο είχαν προσαχθεί δύο άνδρες.

Όπως διαπιστώθηκε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το σκυλί πυροβόλησε ο 43χρονος ανιψιός της ιδιοκτήτριάς του.

Η 63χρονη φέρεται να ζήτησε από τον ανιψιό της να σκοτώσει τον σκύλο της κι εκείνος το έκανε με δίκανο που είχε.

Η 63χονη εκλαμβάνεται πλέον ως ηθική αυτουργός, αφού ζήτησε από τον 43χρονο να σκοτώσει το ζώο, το οποίο «είχε γίνει επιθετικό απέναντί της», όπως ισχυρίστηκε.

Ο 43χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανάτωσης ζώου συντροφιάς, που είναι κακούργημα και πρόστιμο από 30.000 έως 50.000 ευρώ, ενώ παραπέμπεται και για το νόμο περί όπλων. Η 63χρονη θεία του, κατηγορείται για ηθική αυτουργία στο κακούργημα της θανάτωσης ζώου συντροφιάς. Και οι δύο αναμένεται να περάσουν το μεσημέρι το κατώφλι της εισαγγελίας Ζακύνθου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ταξί: Νέα απεργία από το ΣΑΤΑ

21 Νοεμβρίου: Τα Εισόδια της Θεοτόκου

“The 2Night Show” – Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος: Δεν μπορώ να σκηνοθετήσω τον εαυτό μου