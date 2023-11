Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: σκότωσαν σκύλο σε αυλή σπιτιού

Σε προσαγωγές υπόπτων έχουν προχωρήσει οι αστυνομικοί. Σε κατάσταση σοκ η ιδιοκτήτρια, που άκουσε πυροβολισμό και αμέσως μετά είδε το άτυχο ζώο να ξεψυχά.

Δύο άνδρες από τη Ζάκυνθο, έχουν προσαχθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου, οι οποίοι ανακρίνονται ως ύποπτοι για τον πυροβολισμό και τον θάνατο σκύλου σε αυλή στο Μουζάκι.

Το άτυχο ζώο πυροβολήθηκε με κυνηγετικό όπλο, στην αυλή σπιτιού στο Μουζάκι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το απόγευμα οι ένοικοι του σπιτιού άκουσαν έναν πυροβολισμό και όταν βγήκαν στην αυλή αντίκρυσαν το σκυλί τους νεκρό.

Αμέσως ειδοποίησαν την αστυνομία, η οποία πήρε το νεκρό ζώο το οποίο μετέφερε σε κτηνιατρείο για να γίνει νεκροτομή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στην Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου καταθέτει η ιδιοκτήτρια του σκύλου, καθώς και γείτονες της περιοχής, προκειμένου να βοηθήσουν στον εντοπισμό του δράστη.

