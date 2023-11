Κυκλάδες

Σύρος: Βιασμός με την απειλή μαχαιριού, μετά από ξυλοδαρμό

Φρίκη βίωσε μια γυναίκα, μέσα στο διαμέρισμα της, στην Ερμούπολη. Δραματική περιγραφή όσων συνέβησαν. Ποιος ήταν ο δράστης.

Τον απόλυτο εφιάλτη γνώρισε μια 48χρονη αλλοδαπή από την Ουκρανία, η οποία έπεσε θύμα ξυλοδαρμού και βιασμού από 34χρονο ομοεθνή της.

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Τρίτης 21 Νοεμβρίου σε διαμέρισμα της οδού Αναξαγόρα στην Ερμούπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 34χρονος Ουκρανός, ο οποίος γνώριζε καλά το θύμα της επίθεσης την επισκέφθηκε στο σπίτι που η ίδια νοίκιαζε και για άγνωστους λόγους άρχισαν να καυγαδίζουν έντονα. Κάποια στιγμή επιτέθηκε στην 48χρονη γυναίκα και άρχισε να την χτυπά. Παρά την προσπάθειά της να αντισταθεί και να ξεφύγει, ο δράστης κατάφερε να της αφαιρέσει τα ρούχα που φορούσε, επιχειρώντας να την βιάσει. Κάποια στιγμή, το θύμα της επίθεσης κατάφερε προσωρινά να ξεφύγει, ωστόσο, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης άρπαξε ένα μαχαίρι από την κουζίνα και την απείλησε, εξαναγκάζοντάς και πάλι σε σεξουαλική πράξη.

Από τη λογομαχία και τις φωνές που ακούστηκαν, καθώς το θύμε ζητούσε έντονα βοήθεια, υπήρξε κινητοποίηση των γειτόνων, οι οποίοι ειδοποίησαν την αστυνομία.

Ο δράστης της επίθεσης κατάφερε να φύγει από το σπίτι πριν φτάσει το περιπολικό. Οι αρχές, αξιοποίησαν όλες τις πληροφορίες του συμβάντος και κατόπιν συντονισμένης έρευνας δεν άργησαν να βρουν τα ίχνη του. Κατάφεραν να τον συλλάβουν και να τον οδηγήσουν στο αστυνομικό τμήμα όπου και κρατείται, ενώ αναμένεται να βρεθεί ενώπιον της εισαγγελίας με τις κατηγορίες του βιασμού και της παράβασης νομοθεσίας περί όπλων.

Η 48χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε σε κατάσταση σοκ στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου για νοσηλεία, μιας και έφερε τραύματα από την επίθεση την οποία δέχτηκε. Είναι καλά στην υγεία της.

Η επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας

"Συνελήφθη από το Τμήμα Ασφαλείας Σύρου – Ερμούπολης, ένας αλλοδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ειδικότερα, νυχτερινές ώρες της 20/21 Νοεμβρίου 2023, ο αλλοδαπός μετέβη σε κατοικία που διέμενε ομοεθνής του και με την άσκηση βίας και την απειλή όπλου (μαχαίρι) την εξανάγκασε σε συνουσία.

Οι πράξεις του έγιναν αντιληπτές από περιοίκους και ο δράστης τράπηκε σε φυγή. Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην Αστυνομία και έπειτα από άμεσες ενέργειες εντοπίσθηκε και συνελήφθη. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων το μαχαίρι που χρησιμοποίησε ο δράστης. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου".

Πηγή: cyclades24.gr

