Δωδεκανήσα

Κακοκαιρία – Ρόδος: Το Blue Star Patmos δεν κατάφερε να δέσει στο λιμάνι

Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο δεν επέτρεψαν στο πλοίο να δέσει στο λιμάνι.

(εικόνα αρχείου)

Δεν κατάφερε να δέσει στο λιμάνι της Ρόδου το Blue Star Patmos, λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Το πλοίο αναγκάστηκε να δέσει στον κόλπο της Ιξιάς.

Το πλοίο μετέφερε 228 επιβάτες.

Λίγο πριν από τις 14:00 το πλοίο έδεσε στο λιμάνι της Ρόδου.

