Δωδεκανήσα

Ρόδος - Κακοκαιρία: Πλημμύρες και κατολισθήσεις στους δρόμους του νησιού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές σημειώθηκαν τα πιο ακραία φαινόμενα και τι οδηγίες δημοσίευσαν οι αρχές προς τους πολίτες.

-

Με πλημμύρες και κατολισθήσεις σε σημεία του νησιού, εκδηλώθηκε από το πρωί της Τετάρτης η τρέχουσα κακοκαιρία στη Ρόδο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας σε δήμο και Περιφέρεια, βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων.

Όπως μεταδίδει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα του νησιού rodiaki.gr oι δυνατές βροχοπτώσεις που ξεκίνησαν από τα ξημερώματα, συνοδεύτηκαν από διακοπές του ρεύματος, μικρής διάρκειας στις περισσότερες περιπτώσεις, ενώ εκτός λειτουργίας βγήκαν πολλές φορές οι φωτεινοί σηματοδότες σε κεντρικά σημεία της πόλης της Ρόδου αλλά και επί των επαρχιακών οδών Ρόδου–Λίνδου και Ρόδου–Καμείρου.

Έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν επίσης στο τμήμα του νησιού από Παραδείσι έως Δαματριά καθώς επίσης και στις περιοχές Θεολόγου και Σορωνής, ενώ ιδιαίτερα προβλήματα καταγράφονται και με μικρούς χειμάρρους που έχουν υπερχειλίσει περιμετρικά του δρόμου από Δαματριά προς Μαριτσά.

Στο κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου έγιναν τηλεφωνήματα για σπασμένα δέντρα και πλημμυρισμένους δρόμους μέσα στην πόλη, καθώς επίσης και για άντληση υδάτων από φραγμένους αγωγούς.

Σε ότι αφορά τις προγραμματισμένες πτήσεις των αεροσκαφών δεν υπήρξαν ακυρώσεις αλλά μικρές καθυστερήσεις ενώ όπως έχουμε επαναλάβει, το Blue Star Patmos δεν μπόρεσε να «δέσει» στο λιμάνι της Ακαντιάς στις 06.30 το πρωί λόγω των θυελλωδών ανέμων και παρέμεινε για αρκετή ώρα ανοιχτά του Κόλπου Ιξιάς.

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις στους δρόμους τους νησιού, πολλοί από τους οποίους έχουν μεταβληθεί σε ποτάμια.

Σύμφωνα με την έκτακτη ανακοίνωση της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η κακοκαιρία θα διαρκέσει και τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης.

Οι αρμόδιες αρχές ζητούν από τους πολίτες να περιορίσουν στο ελάχιστο τις μετακινήσεις τους, μέχρι να κοπάσει η κακοκαιρία. Για το γεγονός έχει ενημερωθεί επίσης και η Αστυνομία, και εξετάζεται το ενδεχόμενο να διακοπεί η κυκλοφορία από και προς τις πληγείσες κοινότητες μέχρι να κοπάσει η κακοκαιρία.

Πηγή: Rodiaki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Βύρωνας: Πέθανε η 16χρονη που είχε κάνει χρήση κοκτέιλ ναρκωτικών

Ρεύμα - Πράσινο Τιμολόγιο: Οδηγός για τους καταναλωτές

Πάτρα - Προαστιακός: Εκτροχιασμός συρμού με δεκάδες επιβάτες (εικόνες)