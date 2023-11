Αχαΐα

Πάτρα: Γυναίκα πλάκωσε στο ξύλο άντρα στη μέση του δρόμου

Η δράστης σταμάτησε το αυτοκίνητο της, κατέβηκε και κατευθύνθηκε στο αυτοκίνητο πίσω της, άνοιξε την πόρτα και…

Με ανοιχτό το στόμα έμειναν το απόγευμα της Πέμπτης όσοι περπατούσαν στην Ηρώων Πολυτεχνείου στην Πάτρα, όταν είδαν μπροστά στα μάτια τους να εξελίσσεται σοβαρό επεισόδιο μεταξύ μίας γυναίκας και ενός άνδρα με τον δεύτερο να δέχεται χτυπήματα από την πρώτη.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρουν στο tempo24.news αυτόπτες μάρτυρες, το επεισόδιο έγινε στο ύψος του ξενοδοχείου "Δελφίνι" όταν η γυναίκα σταμάτησε το αυτοκίνητό της στο δρόμο, κατέβηκε και κατευθύνθηκε προς το αυτοκίνητο το οποίο βρισκόταν ακριβώς από πίσω.

Άνοιξε την πόρτα και επιτέθηκε στον οδηγό, εκτοξεύοντας βρισιές εναντίον του και ρίχνοντάς του χαστούκια. Όπως αναφέρουν οι αυτόπτες μάρτυρες και οι δύο φαίνεται πως γνωρίζονταν και αυτό προκύπτει από τα όσα η γυναίκα έλεγε στον άνδρα, ο οποίος ωστόσο δεν απαντούσε.

Ένα από τα στοιχεία που χαρακτήρισε την αγριότητα του επεισοδίου είναι πως "τα χαστούκια που έριχνε η γυναίκα στον άνδρα ήταν τόσο δυνατά που ακούγονταν από μεγάλη απόσταση" όπως ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.

