Βοιωτία

Βοιωτία - Παιδική πορνογραφία: Σύλληψη 25χρονου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνελήφθη ένας νεαρός άνδρας μετά από διεθνή επιχείρηση. Τι βρέθηκε στην κατοχή του.

-

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προχώρησε, στο πλαίσιο διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, στην εξιχνίαση υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων, για την οποία συνελήφθη 25χρονος σε περιοχή της Βοιωτίας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων αλλοδαπών Αρχών, από τη διερεύνηση των οποίων προέκυψε ότι χρήστης του διαδικτύου, εντός της ελληνικής επικράτειας, έχει αποκτήσει πρόσβαση σε ιστότοπο-εφαρμογή και κατέχει πλήθος αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, πρόσφορο προς διαμοιρασμό.

Τα συλλεχθέντα στοιχεία τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και μετά από αλληλογραφία με τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και από την περαιτέρω αστυνομική προανάκριση, προέκυψαν τα στοιχεία καθώς ο τόπος κατοικίας του κατηγορούμενου.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του, με τη συνδρομή αστυνομικών του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 σκληροί δίσκοι, 2 κινητά, φορητή κάρτα αποθήκευσης και USB.

Μάλιστα, από τον επιτόπιο έλεγχο στα ψηφιακά πειστήρια βρέθηκε πλήθος υλικού (φωτογραφίες και βίντεο) σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, προσχολικής έως και εφηβικής ηλικίας, λόγος για τον οποίο ο 25χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση, ενώ τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Όπως υπενθυμίζεται από την Αστυνομία οι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

•Τηλεφωνικά: 11188

•Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

•Μέσω twitter: @CyberAlertGR

•Μέσω του gov.gr στην ενότητα Πολίτης και Καθημερινότητα/ Καταγγελίες / Καταγγελίες για εγκλήματα κυβερνοχώρου

•Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smart phones): CYBERΚΙD

Ειδήσεις σήμερα:

Αιτωλοακαρνανία: Παπάδες πιάστηκαν στα χέρια

Πάτρα: Γυναίκα πλάκωσε στο ξύλο άντρα στη μέση του δρόμου

Ισραήλ: Απελευθερώθηκαν 39 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι