Δωδεκανήσα

Ρόδος: βρέθηκαν τα αδέρφια που είχαν εξαφανιστεί

Πού εντοπίστηκαν τα τρία παιδιά που είχαν εξαφανιστεί από δομή και γιατί συνελήφθη η μητέρα τους.

-

Εντοπίστηκαν μαζί με την μητέρα τους σήμερα Κυριακή, κοντά στον καταυλισμό αθίγγανων του Κορακόνερου, τα τρία ανήλικα παιδιά 13, 9 και 7 ετών που είχαν εξαφανιστεί από το Παράρτημα Προστασίας του Παιδιού στις 14 Νοεμβρίου.

Η μητέρα τους συνελήφθη από αστυνομικούς και για τα ανήλικα παιδιά, τα οποία αναζητούσε και το «Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω σχετικών ανακοινώσεων, έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες προκειμένου να επιληφθεί η Πρόνοια.

Υπενθυμίζεται ότι και τα τρία παιδιά, διέμεναν με εισαγγελική διατάξη, στο Παράρτημα Προστασίας του Παιδιού στη Ρόδο.

Τα παιδιά φοιτούν σε δημοτικό σχολείο της πόλεως Ρόδου, είναι αδέλφια Ρομά ενώ η μητέρα τους είναι καταζητούμενη με ένταλμα σύλληψης και αφίχθη πρόσφατα στο νησί.

Με την μητέρα τους είχαν εξάλλου καθημερινή τηλεφωνική επικοινωνία μέσω τηλεφώνου του Παραρτήματος και πλέον αναζητείται για να διαπιστωθεί αν είναι εκείνη που τα πήρε.

Η εξαφάνισή τους έγινε αντιληπτή την 14.25 ώρα της 13ης Νοεμβρίου 2023, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι πήραν μαζί τους προσωπικά τους αντικείμενα.

Στις 14.11.2023, ενημερώθηκαν το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου και οι αστυνομικοί του ΑΤ Αερολιμένα Ρόδου, ενώ έρευνες διενεργούσε το σύνολο των αστυνομικών υπηρεσιών του νησιού.

Πηγή: dimokratiki.gr

