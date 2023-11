Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Δολοφονία: Σύλληψη νεαρού για τον θάνατο 34χρονου

Πως η αστυνομική έρευνα οδηγήθηκε στα ίχνη του συλληφθέντα. Ποιος τον αναγνώρισε. Τι υποστήριξε ο ίδιος.

Την εξιχνίαση αιματηρού επεισοδίου που σημειώθηκε πέρσι τον Οκτώβριο στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης και κατά το οποίο έχασε τη ζωή του ένας 34χρονος Τυνήσιος, ενώ ένας 38χρονος συμπατριώτης του τραυματίστηκε, ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. Ως δράστης ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη με σχετικό ένταλμα των δικαστικών Αρχών ένας άνδρας, 21 ετών (ημεδαπός), που διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο και απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος φέρεται να πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο εναντίον των θυμάτων του, ύστερα από καβγά που είχε ξεσπάσει -για άγνωστη αιτία- μεταξύ κατοίκων της περιοχής και των δύο αλλοδαπών.

Ο 34χρονος υπέκυψε στα τραύματά του μετά από νοσηλεία σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ενώ ο κατηγορούμενος ως δράστης φέρεται να αναγνωρίστηκε από τον 38χρονο (σήμερα) τραυματία, μέσω φωτογραφιών που του επιδείχθηκαν. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δεύτερος παθών έχει ήδη απελαθεί.

Απολογούμενος προανακριτικά στους αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής Θεσσαλονίκης, ο 21 ετών συλληφθείς αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο επεισόδιο και κατά συνέπεια τις βαρύτατες κατηγορίες που του αποδίδονται. Αναμένεται να απολογηθεί σε Ανακριτή, όπου παραπέμφθηκε, και να αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση.

