Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Τσιμισκή: Καραμπόλα τριών οχημάτων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το τροχαίο συνέβη το πρωί της Τετάρτης. Πόσοι άνθρωποι τραυματίστηκαν και πώς συνέβη το ατύχημα.

-

Καραμπόλα τριών οχημάτων σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με όχημα του δήμου Θεσσαλονίκης επί της οδού Τσιμισκή, στη συμβολή της με την οδό Γούναρη στις 9 το πρωί.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν τραυματία, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε εφημερεύον νοσοκομείο.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Τσιμισκή από το ύψος της Παύλου Μελά έως το ύψος της ΧΑΝΘ γίνεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Πηγή: grtimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σάμος – ΚΤΕΛ: Αλλοδαπός αρνήθηκε να πληρώσει εισιτήριο και έδειρε τον οδηγό

Κένυα – πλημμύρες: Εκατόμβη νεκρών από το φαινόμενο Ελ Νίνιο (εικόνες)

Ισραήλ – Νετανιάχου: Θα καταστρέψω τη Χαμάς μόλις λήξει η εκεχειρία