Βία ανηλίκων: Σύλληψη 12χρονου μετά από καταγγελία γονέα

Η καταγγελία του πατέρα του θύματος που οδήγησε στην σύλληψη του ανήλικου.

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά ενδοσχολικής βίας που οδηγούν σε συλλήψεις ανηλίκων.

Τελευταία καταγγελία αφορά αυτήν τη φορά σε επεισόδιο σε σχολείο στα Χανιά όπου πατέρας υποστήριξε πως ο γιος του δέχτηκε άγρια επίθεση από άλλους μαθητές, με αποτέλεσμα να συλληφθεί 12χρονος.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο πατέρας του μαθητή- θύματος της επίθεσης ο καυγάς ξεκίνησε από τον χώρο του σχολείου στα Χανιά, όταν μία ομάδα μαθητών φέρεται να ενοχλούσε τον φίλο του παιδιού.

Όπως κατήγγειλε ο πατέρας, ο γιος του είπε στα παιδιά να μην ενοχλούν τον φίλο του και εκείνοι, μετά το σχόλασμα, άρχισαν να τον κυνηγούν, πετώντας του πέτρες και κλωτσώντας τον.

«Ο ένας του πετούσε πέτρες, τα άλλα δυο τον κλωτσούσαν και το ένα τον έπιασε από τον λαιμό και του έριξε σφαλιάρα κοντά στο νεκροταφείο. Βγήκε έξω ένας άνθρωπος από συνεργείο και τους είπε ''σταματήστε να πετάτε πέτρες''. Το παιδί, προσπαθούσε να μας πάρει τηλέφωνο, αλλά δεν τον άφηναν, μόλις έφτασε σπίτι και αφού κρυβόταν σε καταστήματα για να γλιτώσεο, κάποια στιγμή ξέφυγε και πήγε σπίτι και μας πήρε τηλέφωνο» κατήγειλλε ο πατέρας.

Ο πατέρας είπε ακόμη πως για το συμβάν έγινε καταγγελία και στις Αρχές, οι οποίες επιβεβαίωσαν, πως προχώρησαν στη σύλληψη 12χρονου, υπηκόου Μαρόκου, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Πηγή: zarpanews.gr

