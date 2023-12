Μεσσηνία

Μεσσηνία: Μαθητής γυμνασίου χαράκωσε συμμαθητή του (βίντεο)

Τι διαπίστωσαν έκπληκτα, τα στελέχη της αστυνομίας, όταν έφτασαν στο σχολείο και έμαθαν για το συμβάν.

Την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου το πρωί και περί ώρα 10.05 ενημερώθηκε το τηλεφωνικό κέντρο της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας Μεσσηνίας από καθηγητές του 1ου Γυμνασίου Μεσσήνης Μεσσηνίας, ότι λίγο χρόνο νωρίτερα κατά τη διάρκεια διαλείμματος στον προαύλιο χώρο του σχολείου ανήλικος μαθητής διαπληκτίστηκε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία με συμμαθητή του και εν συνεχεία του επιτέθηκε με αναδιπλούμενο σουγιά και τον τραυμάτισε ελαφρά στον δεξιό μηρό.

Όπως μεταδίδει ο αστυνομικός συντάκτης του ΑΝΤ1 Μανώλης Ασσαριώτης, αστυνομικοί της Υπποδιεύθυνσης μετέβησαν άμεσα στο σημείο, προσήγαγαν τον ανωτέρω ανήλικο δράστη εντός του Αστυνομικού Καταστήματος όπου και συνελήφθη, ενώ επιπλέον συνελήφθησαν και οι έχοντες την επιμέλειά του γονείς, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Τραυματίας μαθητής, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών (συρραφή τραύματος) αποχώρησε.

