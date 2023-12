Χανιά: άφησαν παιδί κλειδωμένο στο αυτοκίνητο (εικόνες)

Χανιά

Χανιά: άφησαν παιδί κλειδωμένο στο αυτοκίνητο

Το κλάμα του νηπίου, τράβηξε την προσοχή των περαστικών που ενημέρωσαν αμέσως τις Αρχές.

Αναστάτωση επικράτησε σήμερα λίγο μετά τις 15.00 το μεσημέρι στην πλατεία 1866 στο κέντρο των Χανίων.

Περαστικοί από την πλατεία είδαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στην πλατεία, ένα μικρό κοριτσάκι κλεισμένο.

Το παιδί, περίπου 5-6 ετών ήταν κλειδωμένο μέσα στο όχημα και έκλαιγε. Αμέσως οι περαστικοί κάλεσαν την αστυνομία που πήγε στην πλατεία.

Οι αστυνομικοί μέσω της πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος βρήκαν τον πατέρα ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε τη μητέρα που πήγε και ξεκλείδωσε το παιδί από το αυτοκίνητο.

