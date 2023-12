Αχαΐα

Πάτρα: άνδρας βρέθηκε νεκρός στη μέση του δρόμου

Σοκαρισμένοι οι περίοικοι είδαν τον άνδρα σωριασμένο στο έδαφος.

Πανικος προκλήθηκε στην περιοχή των Συνόρων στην Πάτρα, αργά το απόγευμα της Παρασκευής, όταν σε πεζοδρόμιο, εντοπίστηκε νεκρός ένας 31χρονος άνδρας, σωριάσμένος στο έδαφος.

Στο σημείο έσπευσαν ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Αστυνομίας, όπου διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός.

Φως στα αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 31χρονος νωρίτερα φέρεται να έκανε χρήση ουσιών.

Πηγή: flamis.gr

