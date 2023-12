Τρίκαλα

Τρίκαλα: νεκρός κρατούμενος στις φυλακές

Ένας κρατούμενος, έχασε τη ζωη του στις φυλακές Τρικάλων. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες.

Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο κρατούμενος των Φυλακών Τρικάλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 42χρονο Αλβανικής καταγωγής, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Βέβαια, αυτό θα διευκρινιστεί από την νεκροψία νεκροτομή που διατάχθηκε.

Πηγή: trikalanews.gr

