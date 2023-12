Αχαΐα

Αίγιο: Έκλεψαν χρηματοκιβώτιο με χιλιάδες ευρώ

Πώς οι δράστες εισέβαλαν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της πόλης και σήκωσαν το χρηματοκιβώτιο της επιχείρησης, παίρνοντάς το μαζί τους.

Κλοπή χρηματοκιβωτίου σημειώθηκε τη νύχτα Σαββάτου προς Κυριακή σε κατάστημα εστίασης στην παραλία του Αιγίου.

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών έχει εξαπολύσει το Τμήμα Ασφάλειας Αιγιαλείας, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.

Ήδη έχουν συλληφθεί δύο άτομα και αναζητούνται οι συνεργοί τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο χρηματοκιβώτιο βρίσκονταν 10.000 ευρώ.

