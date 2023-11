Υγεία - Περιβάλλον

Αίγιο: πέθανε μωρό ενός έτους

Σε πένθος βυθίστηκε το Αίγιο καθώς το μόλις ενός έτους βρέφος δεν κατάφερε να μείνει στη ζωή.

Ανείπωτη θλίψη σε γονείς, συγγενείς αλλά και την τοπική κοινωνία του Αιγίου έχει προκαλέσει η τραγική είδηση πως ένα βρέφος μόλις ενός έτους, έχασε τη μάχη για τη ζωή.

Το βρέφος φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και κατέληξε την Τετάρτη.

Όπως μεταδίδει το Pelop, το βρέφος νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Παίδων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών και τις τελευταίες ώρες η κατάσταση του επιδεινώθηκε και κατά πληροφορίες μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αιγίου, όπου και κατέληξε.

