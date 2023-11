Κοινωνία

Δίκη Πισπιρίγκου - Κούγιας: Εγώ είμαι ο Θεός της ως συνήγορός της

Ένταση και νέα διακοπή στη δίκη της 35χρονης που κατηγορείται για τον θάνατο των παιδιων της.

Αίτηση εξαίρεσης στο πρόσωπο της προέδρου του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου υποβάλλει η πλευρά της υπεράσπισης της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Ο συνήγορος υπεράσπισης της 34χρονης Αλέξης Κούγιας, ενώ η διαδικασία ήταν προγραμματισμένο να συνεχιστεί με την απολογία της Ρούλας Πισπιρίγκου, ζήτησε το λόγο και δήλωσε την πρόθεση να υποβάλει το αίτημα. Ζήτησε είκοσι λεπτά διακοπή, ώστε να συντάξει γραπτώς το αίτημα και ακολούθως να το αναπτύξει και προφορικώς.

«Θέλω 20 λεπτά διότι δεν πρόλαβα, ήμουν στη Μυτιλήνη χθες και τη Δευτέρα είχα ένα προσωπικό θέμα. Επειδή είναι σοβαρό θέμα και θέλω να αναπτύξω το θέμα αυτό» είπε ο Αλέξης Κούγιας.

Η πρόεδρος ανακοίνωσε ότι το δικαστήριο θα διακόψει για δέκα λεπτά με τον Αλέξη Κούγια να σχολιάζει ότι «δεν μπορεί ένα τόσο σοβαρό θέμα να γίνεται με χρονοδιακόπτη».

Η έδρα μετά την πρώτη ολιγόλεπτη διακοπή ανέβηκε προκειμένου ο Αλέξης Κούγιας να αναπτύξει το αίτημά του. Όμως, ο γνωστός ποινικολόγος δεν ήταν έτοιμος και ζήτησε και άλλο χρόνο, προκαλώντας την αντίδραση της προέδρου.

Αλέξης Κούγιας: Δεν είμαι έτοιμος, χρειάζομαι χρόνο.

Πρόεδρος: Τι να κάνουμε; Θα έρθει η κατηγορούμενη να απολογηθεί.

Αλέξης Κούγιας: Μα πώς θα γίνει; Σας λέω ότι καταθέτω αίτηση. Πώς θα γίνει; Ενώ αμφισβητείστε θα κάνετε ερωτήσεις στην κατηγορουμένη; Πού είμαστε; Στο μεταβατικό Κρωπίας;

Πρόεδρος: Τι έχει το μεταβατικό Κρωπίας;

Αλέξης Κούγιας: Εγώ της απαγορεύω να απαντήσει.

Πρόεδρος: Καλά, δεν έχει δική της βούληση;

Αλέξης Κούγιας: Είμαι ο θεός της! Είμαι ο θεός της σε ό,τι αφορά την υπεράσπισης της κατηγορουμένης, είμαι εγώ.

Η κα κατηγορουμένη υποβάλει αίτηση εξαίρεσης στο πρόσωπό σας και δεν απολογείται. Θέλω να είναι επιμελημένη η αίτηση, έχω άλλους δύο λόγους να προσθέσω, την υπαγόρευσα χθες από τη Μυτιλήνη.

Πρόεδρος: Μέχρι τις 10:30 σας δίνει χρόνο το δικαστήριο. Τα 20 λεπτά που μας ζητήσατε για να ετοιμαστείτε έχουν περάσει. Δεν γίνεται το δικαστήριο να ανεβοκατεβαίνει για να ετοιμάσετε εσείς την αίτηση. Θα έπρεπε να είστε έτοιμος. Σας δίνω ακόμη δέκα λεπτά, δεν μπορώ να σας δώσω άλλο χρόνο.



Η διαδικασία διεκόπη ξανά για δέκα λεπτά.

