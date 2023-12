Λάρισα

Λάρισα: Μαχαίρωσε τρεις και στο δικαστήριο... άφαντος

Δείτε επί πόσα χρόνια ανέβαλε τη δίκη ο δράστης, και πώς καταφέρνει να είναι φυγόποινος ακόμα και σήμερα.

Την ίδια με την πρωτόδικη απόφαση ποινή 20ετούς κάθειρξης επέβαλε την Παρασκευή το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας στον φυγόποινο 40χρονο μετανάστη πολίτη Αλβανίας που το 2021 είχε κριθεί ένοχος, ότι το 2012 προέβη σε απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση και κατά συρροή, κατά τριών θυμάτων (ενός πατέρα, της κόρης του και του γιου του), στις Πινακάτες Μαγνησίας.

Όπως μεταδίδει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της Λάρισας eleftheria.gr η υπεράσπιση κρίθηκε ως ανυποστήρικτη, με δεδομένο ότι προχθές όχι μόνο ο ίδιος, αλλά ούτε καν ο συνήγορός του δεν εμφανίστηκε ενώπιον του Δικαστηρίου. Για τον κατηγορούμενο μάλλον δεν θα ανέμενε κάποιος να τηρήσει διαφορετική στάση, καθώς ούτε πρωτόδικα είχε εμφανιστεί ενώπιον του Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας. Μετά από σειρά αναβολών, με τον εισαγγελέα της έδρας να διατάσσει μάταια (καθώς δεν εντοπίστηκε) τη βίαιη προσαγωγή του στο Δικαστήριο, το ΜΟΔ Λάρισας είχε συζητήσει τελικά την υπόθεση και είχε εκδώσει απόφαση, λόγω παράστασης του συνηγόρου. Ο κατηγορούμενος μάλιστα είχε δηλώσει ψευδές όνομα και ψευδή διεύθυνση εντοπισμού στην Αθήνα και έτσι η διαδικασία της βίαιης προσαγωγής του υπονομεύτηκε ακόμα περισσότερο. Κατόπιν όλου του παραπάνω χειρισμού, εντέλει διαβίβασε διά του συνηγόρου του, δήλωσή του ότι πλέον κατοικεί στην Αλβανία.

Όπως είχαν καταθέσει πρωτόδικα τα τρία θύματα –ο 70χρονος, ο 43χρονος γιος του και η 42χρονη κόρη του– ο 40χρονος, τους μαχαίρωσε αντιδρώντας στην παρατήρηση που του έκανε ο 70χρονος καθώς περνούσε με ταχύτητα με το μηχανάκι του, «ένα παπάκι χωρίς εξάτμιση», μπροστά από το μαγαζί όπου έκαναν ένα οικογενειακό γλέντι παρουσία μικρών παιδιών. Ο 70χρονος έψηνε σε ψησταριά, ενώ οι συγγενείς συνδαιτυμόνες βρίσκονταν στο παρακείμενο καφενείο του γιου του. Ο 40χρονος «γύρισε με ένα μαχαίρι και με μαχαίρωσε. Πρώτα εμένα, μετά την κόρη μου και μετά τον γιο μου», όπως είχε τονίσει ο 70χρονος στην κατάθεσή του στο ΜΟΔ. Με τον εισαγγελέα της έδρας να παρατηρεί πως «δεν ήταν επιπόλαια τραύματα ή τραύματα άμυνας, σε μια προσπάθεια του δράστη να αποτρέψει ενδεχομένως μια επίθεση εναντίον του. Ήταν μια σκόπιμη και στοχευμένη ευθεία ενέργεια να πληγούν τα θύματα, με ένα επιθετικής φύσεως μαχαίρι, με ανθρωποκτόνο δόλο», καταρρίπτοντας έτσι τον ισχυρισμό της υπεράσπισης πως ο 40χρονος βρισκόταν σε άμυνα και πως δέχθηκε επίθεση από 5 συγχωριανούς.

