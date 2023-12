Χανιά

Χανιά: Αμερικανοί ναύτες κατηγορούνται ότι χτύπησαν ανήλικες

Τι ανέφεραν στην καταγγελία τους τα δυο κορίτσια για τη συμπεριφορά των δύο στελεχών, των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Σοβαρό επεισόδιο σε βάρος δύο ανήλικων μαθητριών, κατηγορούνται ότι προκάλεσαν το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου το βράδυ, δύο Αμερικανοί ναύτες του αεροπλανοφόρου Gerald R. Ford (CVN 78), το οποίο έχει καταπλεύσει και αγκυροβολήσει στη Σούδα Χανίων Κρήτης.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν γίνει, οι δύο Αμερικανοί, που ήταν μεθυσμένοι, χτύπησαν με γροθιές και χαστούκια τα δύο κορίτσια που έτρεχαν για να απομακρυνθούν.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης της Κρήτης, το επεισόδιο φέρεται να έλαβε χώρα στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων.

